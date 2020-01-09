Инспекторы предупреждают воронежских водителей об ухудшении ситуации на дорогах

9 Янв. 2020 2020-01-09T18:23:24+03:00

Внимательнее нужно быть не только тем, кто за рулем, но и пешеходам

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Дороги в Воронежской области покрываются слоем наледи и укатанным снегом. Столь долгожданный зимний пейзаж может затруднить жизнь водителям в нашем регионе. Напомним, циклон, центр которого находится над Белым морем, наконец-то порадовал воронежцев снегом.

- Следует быть внимательнее на дорогах и неукоснительно соблюдать ПДД. Нарушение скоростного режима зачастую становятся одной из основных причин ДТП. При движении легкового автомобиля со скоростью 60 км/ч на сухой дороге длина остановочного пути составляет 62 метра, без учета скорости реакции водителя. В случаях, когда дорога обледенела, длина остановочного пути увеличивается почти в три раза и равна 184 метрам, - сообщают инспекторы.

Важно, чтобы это помнили не только водители, но и пешеходы. Внезапный выход на проезжую часть человека может стать причиной ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU