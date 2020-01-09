Воронежского адвоката обвиняют в «разводе» клиента на 400 тысяч рублей

9 Янв. 2020 2020-01-09T18:02:18+03:00

Ему грозит до шести лет лишения свободы

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В четверг, 9 января, в прокуратуре области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу 45-летнего воронежского адвоката.

По данным следствия, адвокат заявил своему клиенту, что сотрудники Следственного комитета могут принять решение в его пользу за 400 тысяч рублей. На самом деле деньги он никому передавать не собирался. Впрочем, распорядиться деньгами ему не удалось – юриста разоблачили.

- Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в крупном размере» направили в Левобережный районный суд. Адвокату грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU