2020-01-09T17:49:44+03:00
Общество

В Воронежской области за новогодние праздники скорая выезжала на вызовы более 22 тысяч раз

По сравнению с прошлым годом количество обращений немного снизилось
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
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С 31 декабря по 8 января в службу скорой медицинской помощи Воронежской области поступило 22 303 вызова (за аналогичный период прошлого года зафиксировали 25 160), в том числе 10 556 - в Воронеже (в 2019-м - 12 146).

Как пояснили в пресс-службе облздрава среди обращений - 873 несчастных случаев (травмы и отравления), в 2019-м таких было 1158. В ДТП пострадали 37 человек, в прошлом году - 77. Кроме того, во время новогодних праздников 2516 раз жители региона вызывали скорую по причине повышенной температуры, в 2019-м зафиксировали 2 790 аналогичных случаев.

В пресс-службах главных управлений МВД и МЧС по Воронежской области добавили: в целом праздники прошли спокойно, без громких и массовых происшествий. Пожарные отметили только ЧП в общежитии на улице Хользунова, 44. Утром 4 января в комнате на пятом этаже из-за короткого замыкания электроприбора загорелась мебель - около 80 человек самостоятельно покинули здание, еще четверых вывели спасатели. А городские спасатели рассказали, что их помощь на праздниках потребовалась воронежцам 94 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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