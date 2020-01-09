В Воронеже 94-летняя пенсионерка выпала из окна многоэтажки

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:20:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 9 января из окна дома №36 по улице Никитинской утром выпала пенсионерка. По словам местных жителей, женщине было 94 года. Она жила в квартире на четвертом этаже. Очевидцы вызвали на место происшествия медиков и правоохранителей. К сожалению, помочь пожилой женщине уже было невозможно.

- По факту смерти женщины проводится доследственная проверка. Осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств случившегося, - прокомментировали в пресс-службе управления СКР по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU