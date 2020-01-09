В Воронеже планируется открытие сети магазинов с органическими продуктами

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:47:42+03:00

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Губернатор Александр Гусев заявил, что программа поддержки органического земледелия в Воронежской области будет активно развиваться. Об этом он сказал 9 января во время открытия в Воронеже магазина фермерской мясной и молочной продукции, а также овощей и зелени из собственной теплицы. Там же представлены товары для органического земледелия.

Крестьянско-фермерское хозяйство, где производятся продукты, представленные в магазине, открыло свое производство в 2014 году в городе Лиски. Одно из направлений его деятельности – разведение популяции дождевого червя «Старатель», который перерабатывает любую мягкую органику в удобрение – биогумус.

В 2017 году был построен комплекс, где выращивают экологически чистые овощи, ягоды, зелень, применяя только органическое удобрение, плодородный грунт собственного производства и биопрепараты. С 2020 года планируется открытие сети розничных магазинов в Воронеже для реализации натуральной продукции.

Воронежская область может стать поставщиком органики на экспорт. Для этого, в частности, производится компенсация затрат сельхозпроизводителей на сертификацию производства, на удобрения, биопрепараты, кормовые добавки, разрешенные в органическом производстве. Еще одной мерой господдержки может стать компенсация затрат производителя на аренду помещений для реализации органической продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU