В аварии под Воронежем один погиб и трое ранены

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:12:51+03:00

Водитель УАЗ, пытаясь обогнать ГАЗ, влетел не только в него, но и в "Ауди"

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9 января четыре человека пострадали в аварии, произошедшей в селе Хреновое Бобровского района.

Около 11.05 59-летний водитель УАЗ-390995, совершая обгон ГАЗ-2705, врезался в движущийся во встречном направлении автомобиль «Ауди А4», а затем боком зацепил тот самый ГАЗ, который обгонял.

- В аварии погиб водитель УАЗа, еще трое получили травмы различной степени тяжести: 58-летняя пассажирка автомобиля УАЗ, 34-летний водитель «Ауди» и его 34-летняя пассажирка, всех доставили в больницу. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU