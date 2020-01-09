В аварии под Воронежем один погиб и трое ранены
9 января четыре человека пострадали в аварии, произошедшей в селе Хреновое Бобровского района.
Около 11.05 59-летний водитель УАЗ-390995, совершая обгон ГАЗ-2705, врезался в движущийся во встречном направлении автомобиль «Ауди А4», а затем боком зацепил тот самый ГАЗ, который обгонял.
- В аварии погиб водитель УАЗа, еще трое получили травмы различной степени тяжести: 58-летняя пассажирка автомобиля УАЗ, 34-летний водитель «Ауди» и его 34-летняя пассажирка, всех доставили в больницу. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU