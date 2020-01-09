Отец и сын в Воронежской области обворовали дачи на полмиллиона рублей
С ноября 2019 года в полицию поступило несколько заявлений от жителей Железнодорожного района Воронежа. Все это были обращения хозяев домов в дачных кооперативах. В основном из их жилищ пропадали электроинструменты, бытовая техника, велосипеды. Общий ущерб составил более 500 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых: ими оказались 49-летний местный житель и его 27-летний сын, ранее судимый за кражи.
Они обворовали как минимум пять дач – это уже доказано. В отделе полиции домушники рассказали, что ломали замки и отжимали оконные рамы.
Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».
Ранее судимый 27-летний мужчина задержан и находится в изоляторе. Его 49-летний отец находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU