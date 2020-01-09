Отец и сын в Воронежской области обворовали дачи на полмиллиона рублей

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:09:15+03:00

Теперь же их ждет суд

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С ноября 2019 года в полицию поступило несколько заявлений от жителей Железнодорожного района Воронежа. Все это были обращения хозяев домов в дачных кооперативах. В основном из их жилищ пропадали электроинструменты, бытовая техника, велосипеды. Общий ущерб составил более 500 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых: ими оказались 49-летний местный житель и его 27-летний сын, ранее судимый за кражи.

Они обворовали как минимум пять дач – это уже доказано. В отделе полиции домушники рассказали, что ломали замки и отжимали оконные рамы.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Ранее судимый 27-летний мужчина задержан и находится в изоляторе. Его 49-летний отец находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU