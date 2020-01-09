В Воронежской области "Лада" врезалась на встречке в "Фиат"

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:22:27+03:00

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Утром 9 января в Аннинском районе столкнулись два автомобиля. Авария произошла около 7.10 на 331-м километре автодороги Р-22 «Каспий».

- По предварительным данным, 31-летний водитель машины «Лада Гранта», следовавший со стороны Борисоглебска в направлении Воронежа, врезался на встречке в «Фиат Дукато». Водитель отечественного автомобиля погиб на месте аварии. 32-летнего эртильца, управлявшего иномаркой, доставили в больницу с травмами. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU