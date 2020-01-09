За январские праздники на воронежских дорогах поймали 168 пьяных водителей
В первые дни января сотрудники Госавтоинспекции остановили 168 нетрезвых водителей в Воронежской области. Традиционно в новогодние праздники дежурство инспекторов на дорогах региона усиливается.
Стоит ли говорить, почем опасно пьяное вождение? Например, 1 января, в 9.30 минут в селе Пески Поворинского района в дерево влетел автомобиль «ВАЗ-21102». За рулем отечественной легковушки сидела 51-летняя местная жительница – она была пьяна. Женщина получила повреждения.
Согласно КоАП водителю, севшему за руль пьяным, грозит штраф до 30 тысяч рублей с лишением прав от полутора до двух лет.
Ели же нарушение повторное, то штраф увеличивается на сумму от 200 до 300 тысяч рублей, либо человеку может и вовсе грозить до двух лет лишения свободы.
Если вы стали свидетелем грубых нарушений ПДД, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС, в дежурную часть по телефону 269-61-02 (круглосуточно) или по телефону 02.
ИСТОЧНИК KP.RU