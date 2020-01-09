2020-01-09T13:35:52+03:00
Происшествия

Белгородец вез через Воронеж 100 граммов синтетических наркотиков

За крупный размер «дури» ему грозит до 20 лет колонии
Ярослав ИВАНОВ
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Вечером 7 января на центральном автовокзале Воронежа задержали наркосбытчика с крупной партией "дури". 23-летнего жителя Белгородской области выдала нервозность, с которой он поглядывал на наряд патрульно-постовой службы. Полицейские решили проверить документы гражданина и осмотреть его вещи. Тогда и обнаружили в них сверток. В нем оказалось, по данным экспертизы, около 100 граммов синтетических наркотиков. Задержанный признался, что вез «дурь» из Липецка в Старый Оскол, где собирался сбыть наркотики путем оборудования тайников-«закладок».

На 23-летнего мужчину завели уголовное дело, за сбыт наркотиков ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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