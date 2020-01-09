Белгородец вез через Воронеж 100 граммов синтетических наркотиков
Вечером 7 января на центральном автовокзале Воронежа задержали наркосбытчика с крупной партией "дури". 23-летнего жителя Белгородской области выдала нервозность, с которой он поглядывал на наряд патрульно-постовой службы. Полицейские решили проверить документы гражданина и осмотреть его вещи. Тогда и обнаружили в них сверток. В нем оказалось, по данным экспертизы, около 100 граммов синтетических наркотиков. Задержанный признался, что вез «дурь» из Липецка в Старый Оскол, где собирался сбыть наркотики путем оборудования тайников-«закладок».
На 23-летнего мужчину завели уголовное дело, за сбыт наркотиков ему грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU