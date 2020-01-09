2020-01-09T13:34:14+03:00
Общество

В Воронежской области на вертолетные перевозки пациентов готовы потратить 106,6 млн рублей

Речь идет о 600 летных часах
Олег ИВАНОВ
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Победитель будет определен 17 январяПобедитель будет определен 17 январяФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Департамент здравоохранения Воронежской области готовится заключить новый контракт на перевозку пациентов на вертолетах. До 15 января принимаются заявки на электронный аукцион на «выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи». Победитель будет определен 17 января.

Речь идет о 600 летных часах. Максимальная сумма контракта – 106,6 млн рублей. То есть один час полета оценивается в сумму более 177 тысяч рублей. Действовать соглашение будет до конца 2020 года.

Победитель аукциона должен будет осуществлять доставку больных и медицинского персонала, а также грузов - специальной и лабораторной аппаратуры, лекарственных и дезинфекционных средств, крови и кровезаменителей. Кроме того, в перечень входит и ряд других услуг.

Напомним, 26 февраля 2019 года Центр медицины катастроф заключил с ООО «ЗМТ-Логистик» контракт на 63,8 млн рублей. Компания будет выполнять плановые и экстренные перелеты по Воронежской области и в другие регионы. Количество летных часов по тому контракту также было равно 600.

ИСТОЧНИК KP.RU

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