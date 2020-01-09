В Воронежской области на вертолетные перевозки пациентов готовы потратить 106,6 млн рублей
Департамент здравоохранения Воронежской области готовится заключить новый контракт на перевозку пациентов на вертолетах. До 15 января принимаются заявки на электронный аукцион на «выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи». Победитель будет определен 17 января.
Речь идет о 600 летных часах. Максимальная сумма контракта – 106,6 млн рублей. То есть один час полета оценивается в сумму более 177 тысяч рублей. Действовать соглашение будет до конца 2020 года.
Победитель аукциона должен будет осуществлять доставку больных и медицинского персонала, а также грузов - специальной и лабораторной аппаратуры, лекарственных и дезинфекционных средств, крови и кровезаменителей. Кроме того, в перечень входит и ряд других услуг.
Напомним, 26 февраля 2019 года Центр медицины катастроф заключил с ООО «ЗМТ-Логистик» контракт на 63,8 млн рублей. Компания будет выполнять плановые и экстренные перелеты по Воронежской области и в другие регионы. Количество летных часов по тому контракту также было равно 600.
ИСТОЧНИК KP.RU