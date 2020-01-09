Аграрии рассказали, лишит ли воронежцев урожая бесснежная зима

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:44:49+03:00

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Сейчас зима больше похожа на позднюю осень. Вместе с чисто эстетическим желанием увидеть сугробы, мороз и солнце, день чудесный появляются и гораздо более прагматические соображения. К примеру, не лишит ли отсутствие снежного покрова будущего урожая. В Воронежском государственном аграрном университете (ВГАУ) нас на этот счет успокоили. Хотя и с оговорками.

- Нынешние погодные условия посевам озимой пшеницы не угрожают, - рассказал Василий Федотов, профессор кафедры земледелия, растениеводства и защиты растений ВГАУ. – Даже напротив - способствуют прохождению второй фазы закаливания. Отсутствие снега опасно в двух случаях. Первый и худший – если на голую землю ударят морозы в 20-25 градусов. Тогда озимые погибнут. При минус 15-18 они будут сильно повреждены. А вот холода до 10 градусов ниже нуля озимые должны выдержать. Второй вариант гораздо менее страшный. Это если погода изменится на солнечную и ветреную (сейчас она пасмурная и влажная). В этом случае озимым грозит иссушение и увядание.

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ИСТОЧНИК KP.RU