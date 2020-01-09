На новогодних каникулах воронежцам почти 100 раз потребовалась помощь спасателей

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:20:22+03:00

Они помогали людям подняться, обследовали водохранилище и храмы, а также вскрывали двери

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94 выезда совершили городские спасатели на новогодних каникулах - с 1 по 8 января. Как сообщили в управлении по делам ГО ЧС Воронежа, чаще всего от поступали звонки с просьбой помочь упавшим пожилым или тучным людям, которым сложно подняться самостоятельно на кровать, также специалисты помогали медикам в переноске тяжелых больных.

- Кроме того, спасатели выполняли плановые выезды - ежедневно патрулировали акваторию водохранилища и работали на местах массового пребывания людей: на площади Ленина, кинологический расчет обследовал территорию воронежских храмов перед рождественской службой на наличие взрывоопасных предметов, - добавили в пресс-службе городских спасателей.

Два раза специалисты выезжали на ДТП. Например, 1 января в 20.07 спасатели понадобились, чтобы вытащить водителя «ГАЗели», которая врезалась в дерево на улице Новосибирской.

- От горожан поступило несколько вызовов с просьбой вскрыть дверь. Еще на «праздничную» смену пришелся случай, произошедший в 00.25 уже 9 января. На улице Героев Сибиряков в многоквартирном доме женщина вышла на балкон, дверь за ней захлопнулась. Спасатели взобрались по лестнице на 2 этаж и вскрыли дверь, - рассказали в городском управлении по делам ГО ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU