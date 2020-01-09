2020-01-09T13:16:15+03:00
Общество

В Воронежской области назначили нового члена избирательной комиссии

Наталья Репченко займет место ушедшего в отставку Владимира Мещерякова
Олег ИВАНОВ
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31 декабря 2019 года вступил в силу указ губернатора Воронежской области Александра Гусева о назначении члена региональной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Как говорится в документе, в связи с досрочным прекращением полномочий заместителя председателя Владимира Мещерякова его место займет Наталья Репченко. Ее кандидатуру предложило местное отделение политической партии «Патриоты России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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