В Воронежской области назначили нового члена избирательной комиссии
Наталья Репченко займет место ушедшего в отставку Владимира Мещерякова
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31 декабря 2019 года вступил в силу указ губернатора Воронежской области Александра Гусева о назначении члена региональной избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Как говорится в документе, в связи с досрочным прекращением полномочий заместителя председателя Владимира Мещерякова его место займет Наталья Репченко. Ее кандидатуру предложило местное отделение политической партии «Патриоты России».
ИСТОЧНИК KP.RU