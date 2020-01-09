2020-01-09T12:58:05+03:00
Общество

В боях за Воронеж примут участие реконструкторы из Италии

Всего анонсировано 300 участников и 9 единиц техники
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Военно-историческая реконструкция, посвчщенная 77-летию освобождения Воронежа от фашистов, пройдет 26 января.

- В "Боях за Воронеж" примут участие более 300 реконструкторов из 23 городов, 33 военно-патриотических клубов. В том числе приедут 30 реконструкторов из Италии, - сообщили организаторы мероприятия, военно-патриотический клуб "Набат".

На поле битвы зрители увидят технику и тяжелое вооружение - советский танк Т 70, реактивную установку "Катюша" БМ 13, бронеавтомобиль БА-64, противотанковую пушку 45 мм, полковую пушку, а также немецкие грузовой автомобиль "Опель Блиц", противотанковую пушку ПАК 36-37, пушку "Лейк 18".

Реконструкция пройдет напротив музея-диорамы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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