2020-01-09T12:41:51+03:00
Происшествия

Пожар на окраине Воронежа перепугал горожан

Ходили слухи о том, что не обошлось без жертв, а на самом деле оказалось, что сгорели две машины
Юрий КОЗЛОВ
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Одну машину удалось потушить, вторая сгорела.Одну машину удалось потушить, вторая сгорела.Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области
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Утро четверга, 9 января, началось для жителей села Репное, с недавних пор вошедшего в состав Воронежа, с довольно-таки большого стресса. Со стороны улицы Рыбацкой тянулся сильный дым. Сразу возникли слухи о жутком пожаре с большим количеством жертв. На самом деле все оказалось далеко не так страшно.

- В 6.07 поступило сообщении о пожаре на улице Рыбацкой. На его ликвидацию направили 12 наших специалистов на трех машинах. Пожар удалось полностью потушить в 6.46. Огонь повредил гараж 3х5 метров, а также капот и бампер автомобиля «Форд-Фьюжн» на площади 1 квадратный метр, полностью сгорел ВАЗ-2121. Пострадавших на пожаре не было. Причины возгорания выясняют, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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