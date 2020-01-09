Жительница Воронежа перевела 6000 подруге, которая о помощи не просила

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:37:21+03:00

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За 8 января жертвами мошенников стали четверо жителей Воронежской области. 34-летнюю жительницу Левобережного района Воронежа обманули в соцсетях. Женщина попалась на ложную просьбу о помощи – она получила сообщение от своей знакомой, которая просила одолжить ей 6 000 рублей. Сердобольная подруга перевела на указанный номер банковской карты деньги. И только потом связалась со знакомой, и та рассказала, что ее страницу в соцсети взломали и о финансовой помощи она не просила.

- Просьбы о финансовой помощи на страницах соцсетей – одна из уловок мошенников, - напоминают полицейские. - Проявляйте бдительность, проверяйте предварительно информацию, прежде чем заплатить по реквизитам.

ИСТОЧНИК KP.RU