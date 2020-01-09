Жительница Воронежа перевела 6000 подруге, которая о помощи не просила
За 8 января жертвами мошенников стали четверо жителей Воронежской области. 34-летнюю жительницу Левобережного района Воронежа обманули в соцсетях. Женщина попалась на ложную просьбу о помощи – она получила сообщение от своей знакомой, которая просила одолжить ей 6 000 рублей. Сердобольная подруга перевела на указанный номер банковской карты деньги. И только потом связалась со знакомой, и та рассказала, что ее страницу в соцсети взломали и о финансовой помощи она не просила.
- Просьбы о финансовой помощи на страницах соцсетей – одна из уловок мошенников, - напоминают полицейские. - Проявляйте бдительность, проверяйте предварительно информацию, прежде чем заплатить по реквизитам.
ИСТОЧНИК KP.RU