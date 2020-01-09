2020-01-09T11:58:18+03:00
Общество

В Воронеже пройдет акция по раздельному сбору вторсырья

Предлагают сдать макулатуру, пластик, стекло, металл
Ярослав ИВАНОВ
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11 января воронежцы могут сдать макулатуру, стекло, металл и пластик на переработку. Акция по раздельному сбору вторсырья пройдет с 10.00 до 11.30 на улице Тимирязева, 27а. Организаторы отмечают, что все сдаваемое вторсырье необходимо принести чистым.

- Принимаются макулатура (офисная и любая другая бумага без скрепок и пружин, картон и картонная упаковка), стекло кроме синего (стаканы, банки и бутылки без крышек и колец) металл (предварительно смятые алюминиевые и жестяные банки), а также пластик с маркировками 1 рет (рете, пэт) - бутылки, стаканы, контейнеры, 2 hdpe (pe-nd, пе, pe) – флаконы, канистры, баночки, 5 рр в твёрдом виде - стаканчики, контейнеры, тюбики, тазики, вешалки, ящики, детские игрушки, посуда, - сообщили организаторы. - Все сданное вторсырье будет передано на переработку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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