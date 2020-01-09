В Воронежской области автоледи сбила пешехода

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:49:08+03:00

35-летнего мужчину с травмами доставили в больницу

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За 8 января в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 63 ДТП, две трети из которых произошли в областном центре - 45. В шести авариях травмы получили шесть человек.

Около 10.50 в Борисоглебске 34-летняя автоледи на ВАЗ-111730 сбила пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому переходу. 35-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, 7 января в Воронежской области в двух ДТП ранены парень и девушка

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ИСТОЧНИК KP.RU