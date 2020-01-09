2020-01-09T10:49:08+03:00
Происшествия

В Воронежской области автоледи сбила пешехода

35-летнего мужчину с травмами доставили в больницу
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

За 8 января в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 63 ДТП, две трети из которых произошли в областном центре - 45. В шести авариях травмы получили шесть человек.

Около 10.50 в Борисоглебске 34-летняя автоледи на ВАЗ-111730 сбила пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому переходу. 35-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, 7 января в Воронежской области в двух ДТП ранены парень и девушка

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вместо "Экскаватора" на Московском проспекте в Воронеже повесят современные световые конструкции
В Воронежской области автоледи сбила пешехода
За новогодние праздники украшенную площадь Ленина в Воронеже посетили 145 тысяч человек
Воронежцы определили главное событие 2019 года
В Воронеже пройдет выставка "Рождественское чудо"
«Музыка в темноте» привела в восторг 1300 воронежцев
Петр Первый в центре Воронежа перестал быть великим
На улице Воронежа бурлит вонючий потоп
На окраине Воронежа мусор не вывозили с Нового года
Под Воронежем детям подсовывают конфеты с жевательным табаком – снюсом
В Воронеже в жилом доме загорелась лестница
В Воронеже девушка решила сэкономить на покупке телефона и отдала мошенникам 10 тысяч
Девушка из Воронежа выиграла миллион в лотерею в свой день рождения
В Воронеже рецидивист выпил с приятелем, а потом стал кромсать его ножом
В Сеть выложили фото занесенного снегом села в Воронежской области
В Воронеже на улице нашли труп женщины
Воронежский «Буран» победил китайский клуб «Ценг Тоу»
В Воронежской области рецидивист ограбил 83-летнего дедушку