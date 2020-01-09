2020-01-09T09:26:05+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет выставка "Рождественское чудо"

В программе множество мастер-классов, встреч и концертов
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С 11 по 16 января в Воронеже пройдет выставка «Рождественское чудо». В ней примут участие более 80 монастырей и храмов из России, Украины, Молдовы, Сербии, Черногории, Сирии и Палестины. Они представят изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, художественное литье, керамику, резьбу по дереву, ювелирные изделия, продукты питания, подарки и сувениры. В просветительской программе форума экспозиция, посвященная русскому военному флоту «Петровские корабли», мастер-классы по изготовлению рождественских сувениров и множество других событий.

11 января днем выступит мужской митрополичий хор.

12 января в 11.30 пройдет детский рождественский фестиваль «Серебряная метель» со спектаклями, играми, мастер-классами.

13 января в 13.00 пройдет встреча с протоиереем Олегом Стеняевым, а 14 января в 18.00 - с протоиереем Олегом Гребенкиным.

16 января в 18.00 состоится рождественский хоровой концерт.

Форум «Рождественское чудо» пройдет во Дворце творчества детей и молодежи (пл.Детей, 1), вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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