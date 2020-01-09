«Музыка в темноте» привела в восторг 1300 воронежцев

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:02:48+03:00

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Прозрачная вуаль, мерцающие рисунки - искры и снежинки, морозные узоры и радужная ель, 1300 воронежских зрителей и волшебная музыка. 7 января в Event Hall аншлаг собрала музыкальная программа «Музыка в темноте».

Лучшие образцы классических произведений исполнили за два часа Евгения Зима, музыканты оркестра «Виртуозы Петербурга» и солисты Михайловского театра в мультимедийном шоу «Рождеcтвенская мистерия».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/753668" frameborder="0"></iframe> "Рождественская мистерия" в Воронеже.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Это было очень красиво, стильно, волшебно. Публика провожала артистов стоя, овацией. Побольше таких концертов!

фото Event Hall

ИСТОЧНИК KP.RU