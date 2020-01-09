«Музыка в темноте» привела в восторг 1300 воронежцев
Прозрачная вуаль, мерцающие рисунки - искры и снежинки, морозные узоры и радужная ель, 1300 воронежских зрителей и волшебная музыка. 7 января в Event Hall аншлаг собрала музыкальная программа «Музыка в темноте».
Лучшие образцы классических произведений исполнили за два часа Евгения Зима, музыканты оркестра «Виртуозы Петербурга» и солисты Михайловского театра в мультимедийном шоу «Рождеcтвенская мистерия».
"Рождественская мистерия" в Воронеже.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Это было очень красиво, стильно, волшебно. Публика провожала артистов стоя, овацией. Побольше таких концертов!
фото Event Hall
ИСТОЧНИК KP.RU