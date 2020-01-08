Петр Первый в центре Воронежа перестал быть великим

8 Янв. 2020 2020-01-08T18:45:22+03:00

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Памятник первому императору всея Руси в Петровском сквере на проспекте Революции – одно из мест, где фотографируются туристы. То есть фактически лицо города. Поэтому за его сохранностью, казалось бы, нужно следить особенно тщательно. Однако после Нового года в надписи «Императору Петру Великому 1860 г» исчезла буква «л». Так что на данный момент монумент посвящен Петру Веикому. Впрочем, отпечаток "л" остался, но выглядит это все равно некрасиво.

В мэрии сообщили, что, по всей видимости, памятник относится к сфере ответственности областных властей. А потому буковку они приделать не могут. Что ж, надеемся, после праздников Петру все-таки вернут его величие. На памятнике, конечно, а не в истории, где оно бесспорно.

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ИСТОЧНИК KP.RU