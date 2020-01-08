В Воронеже в жилом доме загорелась лестница

8 Янв. 2020 2020-01-08T16:58:47+03:00

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В среду, 8 января, в 12.07 в дежурную часть МЧС сообщили о возгорании в Коминтерновском районе в доме № 6 на переулке Славы.

- На место ЧП выехали на двух пожарных машинах восемь наших сотрудников, -- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. – В многоквартирном жилом доме загорелась деревянная лестница, ведущая на второй этаж. Пожар ликвидировали в 12.20. По оперативной информации, пострадавших нет.

В районе, где случился пожар, в основном, находятся старые двухэтажные дома. Часть из них уже расселили, остальных, видимо, вскоре ожидает та же участь. Надеемся, что «огненный петух» будет посещать этот микрорайон не так часто, как находившиеся в аналогичной ситуации дома на улице Ленинградской Левобережного района.

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ИСТОЧНИК KP.RU