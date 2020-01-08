В Воронеже девушка решила сэкономить на покупке телефона и отдала мошенникам 10 тысяч

8 Янв. 2020 2020-01-08T15:29:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Мошенники не прекращают обманывать и на Рождество. В этом во вторник, 7 января, убедилась 38-летняя жительница Советского района.

Девушка нашла на одном из сайтов в интернете предложение купить смартфон по сравнительно низкой цене. Она стала переписываться с продавцом, выбрала модель, которая ей понравилась. И перевела предоплату – 10 тысяч рублей – на реквизиты, указанные незнакомцем. Понятное дело, смартфона она так и не увидела. А аферист больше на связь не выходил.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ ««Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы), - рассказали в региональном ГУ МВД. - Всего с начала года было пять афер, связанных с покупками онлайн или с различными финансовыми операциями. Еще раз напоминаем: не сообщайте свои банковские реквизиты незнакомцам и уж тем более не перечисляйте им деньги. А если все-таки стали их жертвой, сразу звоните в полицию. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов найти мошенников.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU