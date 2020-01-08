В Воронеже рецидивист выпил с приятелем, а потом стал кромсать его ножом

8 Янв. 2020 2020-01-08T14:18:48+03:00

27-летний рецидивист скоро снова отправится за решетку. Фото: из архива «КП»

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 7 января, в одну из воронежских больниц привезли 34-летнего жителя Таловского района с ножевыми ранениями груди и поясницы. Врачи, как полагается, позвонили в полицию.

Стражи порядка из отдела полиции № 5 Советского района опросили раненого. Мужчина рассказал, что его ранил 27-летний воронежец. Полицейским его личность была хорошо известна. Несмотря на свои достаточно молодые годы, он уже был неоднократно судим.

Воронежца задержали. В отделе полиции он признал свою вину. Объяснил, что сильно выпил, разозлился по какой-то мелочи на собутыльника и несколько раз ударил его ножом в грудь и в область поясницы.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до десяти лет лишения свободы), - сообщили в региональном ГУ МВД.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU