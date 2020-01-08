В Воронеже на улице нашли труп женщины

8 Янв. 2020 2020-01-08T12:42:30+03:00

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Жуткое зрелище ожидало прохожих, гулявших вечером во вторник, 7 января, возле дома № 119 на улице Хользунова. Там лежало бездыханное тело пожилой женщины. Нашедшие ее люди позвонили в полицию.

- Об умершей женщине нам сообщили в 17.20, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Предварительный осмотр тела показал, что видимых следов насилия на нем нет. Впрочем, об окончательных выводах можно говорить только после получения результатов судебно-медицинской экспертизы. Личность умершей установили. Женщине было 74 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU