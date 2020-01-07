2020-01-07T19:11:41+03:00
Происшествия

В Воронежской области у нервного пассажира нашли наркотики

Мужчина собирался распространять вещество с помощью закладок
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области у села Яблочное Хохольского района для проверки документов остановили автомобиль «Рено Сандеро». За рулем была 35-летняя женщина. Она направлялась в Россошанский район. Вместе с ней в машине были еще трое пассажиров. Один из них сильно нервничал, что и вызвало подозрения у сотрудников полиции. Его решили обыскать.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области, в личных вещах 35-летнего жителя совхоза Масловский нашли три серебристых пакета, в которых находились 150 свертков с порошкообразным веществом белого цвета, внешне похожим на наркотик. Его направили на исследование.

Оказалось, что это синтетический наркотик N-Метилэфедрон, весом около 150 граммов. Мужчину задержали. В отделе полиции он признал вину и рассказал, что собирался распространять вещество с помощью закладок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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