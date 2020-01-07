В Воронеже обрушился свод канализационного коллектора

7 Янв. 2020 2020-01-07T18:13:19+03:00

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В Воронеже на пересечении улиц Димитрова и Волгоградской рухнул свод канализационного коллектора диаметром 600 мм. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».

Авария случилась во вторник, 7 января. На месте работают коммунальщики. Ограничивать водоснабжение не пришлось. Для этого на объекте установлена мобильная перекачивающая станция, осуществляющая отведение стоков в полном объёме. Поврежденный свод накрывают кожухом. В настоящее время таким образом восстановлено 4,5 м трубопровода. Работы продолжаются. К ним привлечены восемь единиц спецтехники и три бригады специалистов участка транспортировки канализационных стоков РВК Воронеж.

Место провала огородили, поэтому остановка «Волгоградская». временно «переехала». Общественный транспорт останавливается чуть дальше.

Работы планируют завершить в среду, 8 января. Но возможны задержки.

ИСТОЧНИК KP.RU