2020-01-07T15:16:44+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчины жестоко избили своего друга и вызвали ему скорую

У пострадавшего врачи диагностировали перелом костей свода черепа и закрытую черепно-мозговую травму
Юлия ДИДЕНКО
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В полицию Аннинского района позвонили врачи больницы. Они сообщили, что к ним доставили 42-летнего жителя села Садовое с переломом костей свода черепа и закрытой черепно-мозговой травмой.

По предварительным данным, накануне, 6 января, в 13.50 трое мужчин выпивали в одном из домов на улице Степана Разина в селе. В какой-то момент они поссорились и устроили драку. Двое из них, ранее судимые 30 и 34-летние местные жители, начали избивать старшего. Через некоторое время они заметили, что их собутыльник находится в бессознательном состоянии. Тогда сельчане вызвали скорую.

Мужчин задержали сотрудники полиции. В отделе они рассказали, что нашли своего товарища в таком состоянии на улице, занесли его в дом и вызвали помощь. Но правоохранители проверили информацию и выяснили, что она оказалась ложной.

В итоге один из них все же сознался в преступлении, причастность второго устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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