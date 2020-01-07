2020-01-07T13:35:34+03:00
Происшествия

В Воронеже родственник обокрал спящую пенсионерку

Мужчина похитил деньги с ее карты и сдал телефон в ломбард
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже задержали подозреваемого в краже денег и телефона у пенсионерки. Им оказался 29-летний родственник бабушки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России во вторник, 7 января.

Так, вечером 28 декабря местный житель был в гостях у 63-летней женщины в квартире на улице 9 Января. Когда пенсионерка легла спать, мужчина забрал ее телефон и сбежал. С помощью него он смог снять с ее карты 94 тысячи рублей. А само устройство он затем сдал в ломбард. Ущерб оценил в более чем 104 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 и п. «г» ч. 3 с. 158 УК РФ «Кража». Мужчина признал вину. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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