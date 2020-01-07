2020-01-07T12:25:44+03:00
Общество

В Воронежской области в канун Рождества появились первоцветы

Фото пролеска местные жители опубликовали в Сети
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Воронежской области в канун Рождества Христова появились первоцветы. Чудеса природы в январе сфотографировали местные жители. Снимок пролесков, припорошенных снегом, опубликовали в популярной группе в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к посту горожане вспомнили похожие теплые зимы прошлых лет. А также пошутили о том, что в сказке «12 месяцев» подснежники могли вырасти самостоятельно из-за такой же погоды.

Пролески воронежцы также могли увидеть в середине декабря. В последние годы стало привычным повторное осеннее цветение плодовых деревьев и сирени. Вот и цветы «потеряли ориентацию».

ИСТОЧНИК KP.RU

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