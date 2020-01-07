2020-01-07T08:08:36+03:00
Общество

Воронежскому автомобилисту угрожают проколом шин за неправильную парковку

Соседи мужчины оставили на стекле машины дерзкое письмо
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже во дворе многоэтажки разгорелась настоящая война. Соседи, недовольные парковкой автомобиля, начали угрожать хозяину. Они оставили на заднем стекле машины дерзкое письмо. Его фотографию опубликовали в соцсети.

Мужчина припарковал свое авто у дверей подъезда. чем разозлил жильцов. Тогда они приготовили для него послание. Соседи обещали проколоть колеса и поцарапать боковину машины, если он не найдет себе нормальное место под парковку. Также жильцы дома планируют отправить жалобу в ГИБДД и вызвать эвакуатор.

Фото: скриншот соцсети.

Фото: скриншот соцсети.

- Дорогой сосед, вы живете в данном подъезде не один. Научитесь уважать соседей и главное – вы обязаны парковаться по правилам. С наилучшими пожеланиями - ваши соседи, - закончили письмо они.

Как вы считаете, кто прав в этой ситуации?

ИСТОЧНИК KP.RU

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