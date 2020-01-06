2020-01-06T19:03:08+03:00
Звезды

Пользователи Сети высмеяли наряд певицы Валерии на концерте в Воронеже

Дискуссия развернулась под фотографией артистки на ее личной странице в Инстаграм
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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Пользователи Сети раскритиковали наряд певицы Валерии на концерте в Воронеже. Бурная дискуссия развернулась под фотографией на ее личной странице в Инстаграм, которую она сделала за час до концерта в столице Черноземья.

Артистка была одета в черный кожаный пиджак, такие же кожаные шорты до колена и красную футболку. Также она добавила в свой образ высокие красные сапоги.

Наряд певицы абсолютно не понравился ее подписчикам. Они оставили под постом массу критических комментариев: «Коммисарша! Красной косынки не хватает до завершения образа», «Одеяние — ни к селу, ни к городу; разве что для клоуна. Простите за прямолинейность», «Чем старше, тем стиль хуже и хуже», «Это ещё что за чудо-юдо? Из какого леса выбежала?».

В ответ на это Валерия в одном из комментариев указала, что негативные комментарии ее не интересуют, и она никогда не призывала одеваться так же, как она.

Были и те, кто вступился за певицу, отметив, что в любой одежде артистка выглядит бесподобно.

- Валерия, вы прекрасны: и ваше творчество, и красивый образ. Критики совершенно не разбираются в модных тенденциях. У нас в стране, к сожалению, мало, кто следит за современной модой и трендами. Особенно в провинции, - отметил поклонник Валерии.

Напомним, концерт певицы прошел в Воронеже в воскресенье, 5 января, и собрал огромное количество зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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