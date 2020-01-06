2020-01-06T17:08:05+03:00
Происшествия

В Воронежской области во время пожара погиб 81-летний мужчина

Все случилось в селе Сухая Россошь
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В селе Сухая Россошь Подгоренского района на пожаре погиб пенсионер. Тело 81-летнего местного жителя спасатели нашли во время тушения огня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

ЧП случилось 5 января в 15.17 на улице Механизаторов. На место выехали 12 человек и 3 единицы техники. Через 28 минут огонь потушили. В жилом доме 10 на 8 повреждена кровлся и частично обрушилась крыша.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пользователи Сети высмеяли наряд певицы Валерии на концерте в Воронеже
В Воронеже шопоголик разгулялся с чужой картой в торговом центре
В Воронежской области во время пожара погиб 81-летний мужчина
Пропавшего по пути через Воронеж жителя Смоленска нашли живым
В Воронежской области женщина похитила у пенсионерки кредитные деньги
В полиции рассказали подробности массовой драки в воронежском ресторане
В центре Воронежа в Рождественскую ночь перекроют две улицы
Двухлетняя малышка из Воронежа стала победительницей всероссийского конкурса красоты
Жительница Воронежа попала на мошенника, решив купить щенка по объявлению в интернете
В Воронежской области на трассе иномарка насмерть сбила мужчину
Волонтеры просят помочь в поисках мужчины из Смоленска, пропавшего во время поездки через Воронеж
Воронежец решил найти жену с помощью объявления на стене дома
Эксперты Росстандарта нашли некачественное топливо на двух заправках Воронежской области
В Воронеже в своем доме сгорел 42-летний мужчина
Сильный ветер разнес мусор по дворам Воронежа
В Воронеже школьник вышел на субботник в первые дни нового года
Выходец из Средней Азии ранил воронежца ножом в живот
Елена Ваенга споёт воронежцам
Посетители воронежского ресторана сошлись в рукопашной
За информацию о подозреваемом в покушении на воронежского главу района обещают вознаграждение
В первый день нового года воронежец ограбил цветочный павильон
Под Воронежем водитель и две пассажирки пострадали в ДТП с опрокидыванием
В воронежском дворе нашли труп женщины