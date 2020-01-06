В Воронежской области во время пожара погиб 81-летний мужчина

6 Янв. 2020 2020-01-06T17:08:05+03:00

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В селе Сухая Россошь Подгоренского района на пожаре погиб пенсионер. Тело 81-летнего местного жителя спасатели нашли во время тушения огня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

ЧП случилось 5 января в 15.17 на улице Механизаторов. На место выехали 12 человек и 3 единицы техники. Через 28 минут огонь потушили. В жилом доме 10 на 8 повреждена кровлся и частично обрушилась крыша.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU