В Воронежской области во время пожара погиб 81-летний мужчина
Все случилось в селе Сухая Россошь
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В селе Сухая Россошь Подгоренского района на пожаре погиб пенсионер. Тело 81-летнего местного жителя спасатели нашли во время тушения огня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.
ЧП случилось 5 января в 15.17 на улице Механизаторов. На место выехали 12 человек и 3 единицы техники. Через 28 минут огонь потушили. В жилом доме 10 на 8 повреждена кровлся и частично обрушилась крыша.
Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU