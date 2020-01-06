В Воронежской области женщина похитила у пенсионерки кредитные деньги

6 Янв. 2020 2020-01-06T15:36:57+03:00

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В Лискинском районе 37-летняя женщина похитила у пенсионерки 60 тысяч кредитных денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 6 января.

Так. в августе женщина пришла с 72-летней бабушкой, чтобы помочь ей заполнить документы на кредит. Сотрудники финансовой организации выдали пенсионерке также и кредитную карту. Незаметно для пожилой женщины спутница забрала карту себе. А затем она сняла с нее деньги.

О том, что у бабушки пропали деньги, она узнала в банке, когда пришла оплачивать кредит. Женщину, укравшую 60 тысяч, задержали. В отделе полиции признали свою вину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU