В полиции рассказали подробности массовой драки в воронежском ресторане

6 Янв. 2020 2020-01-06T14:14:44+03:00

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Сотрудники полиции рассказали подробности массовой драки в одном из ресторанов Воронежа. Напомним, ночь с 4 на 5 января сотрудники одного из ресторанов Коминтерновского района были вынуждены нажать «тревожную кнопку» - посетители заведения повздорили, и началась драка. На вызов немедленно выехала группа вневедомственной охраны. Росгвардейцы разняли дерущихся и задержали двух ранее судимых 23-летнего и 22-летнего воронежцев.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, участники драки до этого момента не были знакомы между собой. В больницу после нее попал 47-летний житель села Дракино с проникающими ножевыми ранениями брюшной полости и грудной клетки. Он также написал заявление в полицию.

Позже правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 78-летний житель того же поселка. В отделе он признал вину. Свои действия мужчина объяснил состоянием алкогольного опьянения, а также возникшим чувством личной неприязни.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU