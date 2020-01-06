В центре Воронежа в Рождественскую ночь перекроют две улицы
Ограничения связаны с праздничными мероприятиями
Фото: пресс-служба мэрии.
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В Воронеже в ночь на Рождество перекроют две улицы в центре города. Ограничения связаны с проведением торжественных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Так, с 22.00 понедельника, 6 января нельзя будет проехать и припарковаться на участке улицы Крестьянской (от улицы Освобождения Труда до улицы Батуринской) и улице Освобождения Труда. Ограничение продлится до 5.00 вторника, 7 января.
ИСТОЧНИК KP.RU