В центре Воронежа в Рождественскую ночь перекроют две улицы

6 Янв. 2020 2020-01-06T13:07:35+03:00

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В Воронеже в ночь на Рождество перекроют две улицы в центре города. Ограничения связаны с проведением торжественных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, с 22.00 понедельника, 6 января нельзя будет проехать и припарковаться на участке улицы Крестьянской (от улицы Освобождения Труда до улицы Батуринской) и улице Освобождения Труда. Ограничение продлится до 5.00 вторника, 7 января.

ИСТОЧНИК KP.RU