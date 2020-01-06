2020-01-06T12:07:44+03:00
Общество

Двухлетняя малышка из Воронежа стала победительницей всероссийского конкурса красоты

Девочка набрала свыше 3,4 тыс голосов
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: с сайта конкурса «Самая красивая девочка России».Фото: с сайта конкурса «Самая красивая девочка России».
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Двухлетняя Ксения Никитина из Воронежа стала победительницей конкурса «Самая красивая девочка России» в своей возрастной категории. Малышка набрала больше 3,4 тысяч голосов. Информация об этом появилась на сайте конкурса.

У Ксении редкое генетическое заболевание - синдром Ретта, есть инвалидность. Это психоневрологическая наследственная болезнь, которая является причиной тяжёлой умственной отсталости у девочек. Она плохо диагностируется

- Несмотря на это, девочка - настоящий герой. Преодолевая все трудности в свои два с лишним года, она идёт вперёд и учит нас радоваться каждому дню. Она очень музыкальна, а улыбка дарит столько счастья, что хватит на всех, - написали организаторы конкурса.

Всероссийский онлайн конкурс «Самая красивая девочка России» проходит раз в году. В нем участвуют девочки от 0 до 17 лет. Проходят соревнования в два этапа - сначала зрительское голосование, а затем выбор жюри. В этот раз из 52,827 красавиц в полуфинал вошли 359. Членами жюри и организаторами конкурса путем голосования были выбраны 54 участницы, занявшие 1, 2 и 3 места в своей возрастной категории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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