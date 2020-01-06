Жительница Воронежа попала на мошенника, решив купить щенка по объявлению в интернете

6 Янв. 2020 2020-01-06T11:04:00+03:00

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В Воронеже местная жительница стала жертвой мошенников во время покупки породистого щенка в интернете. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 6 января.

Так, в полицию обратилась 29-летняя местная жительница. Она сообщила, что на сайте бесплатных объявлений увидела информацию о продаже щенков мопса и решила его купить. Женщина связалась с продавцом. Он заявил, что живет в другом городе, но может договориться с проводником поезда и передать собаку в Воронеж, к тому же сделает скидку. Горожанка согласилась на сделку, перевела 7200 рублей на указанный счет. Через несколько дней, когда собаку так и не доставили, она поняла, что ее обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК Р «Мошенничество».

За сутки зарегистрировано пять сообщений о фактах совершения бесконтактных мошенничеств. Большинство из них совершены на торговых площадках в сети Интернет при покупке или продаже различных товаров. Также зарегистрированы преступления под предлогом операций с банковскими картами.

ИСТОЧНИК KP.RU