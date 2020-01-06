2020-01-06T10:59:03+03:00
Происшествия

В Воронежской области на трассе иномарка насмерть сбила мужчину

Авария случилась в Каширском районе
Юлия ДИДЕНКО
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По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.Фото: Архив "КП"
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На 572 км трассы «М4-Дон» в Каширском районе иномарка насмерть сбила мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России в понедельник, 6 января.

Авария случилась накануне в 1.30 ночи. 47-летний воронежец на автомобиле «Хендай Солярис» сбил 43-летнего жителя Эртиля. От полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 101 ДТП, из них в областном центре – 72, на федеральных трассах - три, в районах области – 26. В четырех ДТП погиб один человек, также травмы различной степени тяжести получили три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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