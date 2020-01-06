2020-01-06T09:12:48+03:00
Происшествия

Волонтеры просят помочь в поисках мужчины из Смоленска, пропавшего во время поездки через Воронеж

Мужчина отправился в Ростов-на-Дону через столицу Черноземья на своей машине
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж».Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж».
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В Воронеже разыскивают таинственно пропавшего жителя Смоленска. 40-летний Константин Полевик исчез во время поездки на своей машине Nissan Terrano с госномером А 482 ВТ 67 в Ростов-на-Дону через столицу Черноземья. Информацию разместили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в воскресенье, 6 января.

Рост мужчины 178 см. У Константина Полевика худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. В день отъезда он был в коричневой куртке, черной шапке, белой кофте с синим рисунком, синих джинсах и зимних коричневых сапогах.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, а также видел его автомобиль, просят позвонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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