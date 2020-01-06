Воронежец решил найти жену с помощью объявления на стене дома

6 Янв. 2020 2020-01-06T08:47:13+03:00

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В Воронеже жители многоэтажки на улице Димитрова стали свидетелями смелого поиска жены. Так, на стене дома среди рекламы различных бытовых услуг затесалось необычное объявление, в котором мужчина сообщал о том, что «возьмет замуж» позвонившую ему женщину. Написано оно красным маркером, чтобы вторая половинка точно заметила его. Горожане сделали фото записи и опубликовали в популярной группе в соцсети «ВКонтакте».

Рядом с громким заявлением красуется номер телефона жениха. При этом мужчина не указывает никаких критериев поиска. Да и о себе ничего не рассказывает. Вполне возможно, что это всего лишь шутка.

В комментариях к посту воронежцы удивились столь необычному месту для поиска. Но все же нашлись те, кто был бы не прочь испытать судьбу.

- Поздно я увидела это объявление, ох, поздно. Полгода назад бы, - написала девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU