Выходец из Средней Азии ранил воронежца ножом в живот
Совместное распитие спиртных напитков 28-летним воронежцем в компании 32-летнего приятеля, приехавшего из Средней Азии на заработки, обернулось для первого госпитализацией в хирургическое отделение. Туда молодого человека доставили 1 января из квартиры на улице Небольсина с проникающим ножевым ранением в живот.
Как выяснили полицейские, сразу после боя курантов мужчины повздорили. В ходе ссоры злоумышленник ударил потерпевшего ножом. Но уйти далеко подозреваемый не сумел: вскоре его задержали с неопровержимыми уликами: оружием и следами крови на одежде.
- По данному факту отделом по расследованию преступлений на территории Южного района СУ УМВД России по Воронежу возбуждено уголовное статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU