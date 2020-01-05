2020-01-05T15:05:59+03:00
Происшествия

Выходец из Средней Азии ранил воронежца ножом в живот

Пострадавший в больнице
Елена ФЕДЯШЕВА
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Подозреваемый находится в изоляторе временного содержанияПодозреваемый находится в изоляторе временного содержанияФото: из архива «КП»
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Совместное распитие спиртных напитков 28-летним воронежцем в компании 32-летнего приятеля, приехавшего из Средней Азии на заработки, обернулось для первого госпитализацией в хирургическое отделение. Туда молодого человека доставили 1 января из квартиры на улице Небольсина с проникающим ножевым ранением в живот.

Как выяснили полицейские, сразу после боя курантов мужчины повздорили. В ходе ссоры злоумышленник ударил потерпевшего ножом. Но уйти далеко подозреваемый не сумел: вскоре его задержали с неопровержимыми уликами: оружием и следами крови на одежде.

- По данному факту отделом по расследованию преступлений на территории Южного района СУ УМВД России по Воронежу возбуждено уголовное статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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