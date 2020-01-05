Елена Ваенга споёт воронежцам
Артистка выступит в середине января
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13 января в столицу Черноземья на гастроли снова приедет Елена Ваенга. Она давно завоевала признание миллионов российских поклонников, но по-прежнему называет себя скромно - музыкант. Секрет её успеха в таланте и трудолюбии, простоте и искренности! Её песни откровенны и эмоциональны.
Артистка привезёт новую программу воронежским поклонникам 13 января, концерт пройдёт в Event Hall, начало в 19.00.
ИСТОЧНИК KP.RU