Елена Ваенга споёт воронежцам

5 Янв. 2020 2020-01-05T14:21:30+03:00

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13 января в столицу Черноземья на гастроли снова приедет Елена Ваенга. Она давно завоевала признание миллионов российских поклонников, но по-прежнему называет себя скромно - музыкант. Секрет её успеха в таланте и трудолюбии, простоте и искренности! Её песни откровенны и эмоциональны.

Артистка привезёт новую программу воронежским поклонникам 13 января, концерт пройдёт в Event Hall, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU