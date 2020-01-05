Посетители воронежского ресторана сошлись в рукопашной

5 Янв. 2020 2020-01-05T14:15:25+03:00

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В ночь с 4 на 5 января сотрудники одного из ресторанов Коминтерновского района были вынуждены нажать «тревожную кнопку» - посетители заведения повздорили, и началась драка. На вызов немедленно выехала группа вневедомственной охраны. Росгвардейцы разняли дерущихся и задержали двух ранее судимых 23-летнего и 22-летнего воронежцев.

Пострадавшим в результате драки вызвали скорую помощь, после осмотра их госпитализировали. Зачинщиков передали полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU