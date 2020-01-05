2020-01-05T19:06:04+03:00
Общество

Эксперты Росстандарта нашли некачественное топливо на двух заправках Воронежской области

Всего обследовали 157 АЗС России
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Станислава Шевченкофото Станислава ШевченкоФото: из архива «КП»
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Росстат опубликовал данные исследования топлива, предлагаемого автомобилистам на АЗС России. Всего в течение 2019 года эксперты проверили 157 заправок, в том числе и в Воронежской области.

В черный список Росстата попали две точки, торгующие топливом в Нововоронеже и Кантемировке. В первом случае некачественным оказалось дизельное топливо, во втором – претензии были к бензину 95-ой марки. По результатам анализа в топливе в десятки раз оказалась завышена массовая доля серы. Использование некачественного бензина вредит экологии и угрожает исправности двигателя.

В целом же, по данным исследования, риск попасть на некачественное топливо на АЗС нашей области ниже пяти процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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