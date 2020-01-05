Под Воронежем водитель и две пассажирки пострадали в ДТП с опрокидыванием
Авария произошла в Новоусманском районе
Пострадавшие в больницеФото: из архива «КП»
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В субботу утром на трассе М4 «Дон» 62-летний водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением, допустил съезд на обочину и опрокидывание. В результате аварии сам пенсионер, житель поселка Воля, и две его пассажирки – 53 и 58 лет – получили различные ранения и были госпитализированы.
Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло 67 ДТП, в четырех из них пострадали шесть человек.тВо время проверок автоинспекторы задержали 28 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU