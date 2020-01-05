2020-01-05T10:42:08+03:00
Происшествия

В воронежском дворе нашли труп женщины

По словам очевидцев, погибшая проживала на восьмом этаже
Елена ФЕДЯШЕВА
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В субботу, 4 января, жильцы дома №2 по улице Пограничной обнаружили под окнами тело женщины. В погибшей они узнали свою соседку, проживавшую на восьмом этаже. По предварительным данным, женщина погибла в результате падения с высоты. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы ЧП.

Что именно произошло, предстоит выяснить следствию. А точную причину гибели назовут судебно-медицинские эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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