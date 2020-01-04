2020-01-04T19:05:23+03:00
Политика

Военные развернули показательные зимние полевые лагеря в Воронежской области

В учениях задействовали больше 450 человек и 20 единиц техники
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ЗВО.Фото: предоставлено пресс-службой ЗВО.
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Военнослужащие соединений соединения материально-технического обеспечения Западного военного округа отработали развертывание зимнего полевого лагеря в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО в субботу, 4 января.

Лагерь включал в себя не только палатки для проживания, но и парки для техники, пункты боепитания, ремонта и заправки, а также склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов, столовой и медпункт. Всего он позволяет разместить более 400 военнослужащих и около 100 единиц военной техники.

- Особое внимание было уделено организации сохранения здоровья военнослужащих и профилактики простудных заболеваний в условиях низких температур, - отметили в ведомстве.

В учениях задействовали больше 450 военнослужащих соединения МТО, 100 военных поваров и 20 единиц специальной военной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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