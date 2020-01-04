Воронежцев пригласили на выставку иллюстраций к «Гарри Поттеру»

4 Янв. 2020 2020-01-04T15:14:27+03:00

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Жителей Воронежа позвали на выставку иллюстраций к произведениям Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Работы создала воронежская художница Катерина Путилина в рамках проекта inktober, который был создан художником Джейком Паркером в 2009 году. Теперь челлендж проводится ежегодно.

Мероприятие состоится в книжном клубе «Петровский» в ТЦ «Петровский пассаж» на улице 20-летия ВЛКСМ, 54а в понедельник, 6 января. Начало в 19.00. Вход свободный..

ИСТОЧНИК KP.RU